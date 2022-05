So sieht sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in seiner Haltung bestärkt. Er begrüße die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ausdrücklich, sagte der SPD-Politiker. »Der Staat ist verpflichtet, vulnerable Gruppen zu schützen.« Er dankte allen Einrichtungen, die die einrichtungsbezogene Impfpflicht umgesetzt haben. »Sie haben großen Anteil daran, dass es in der schweren Omikronwelle nicht noch mehr Todesfälle gegeben hat«, so Lauterbach.