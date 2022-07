Die Ressortchefs der Länder verlangen neben Basismaßnahmen wie der möglichen Maskenpflicht und Abstandsgeboten in Innenräumen auch die Möglichkeit einer Testpflicht. Coronatests sollen etwa in Einrichtungen mit vulnerablen Personen, in Schulen oder Kitas angeordnet werden können. Auch sollen Hygienekonzepte verlangt werden können. Im Falle einer ungünstigen Entwicklung der Coronapandemie sollen zudem Zugangsbeschränkungen erlassen und Personenobergrenzen festgelegt werden können.