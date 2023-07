Knapp drei Monate vor der Landtagswahl in Bayern rutscht die CSU in einer Umfrage unter die Marke von 40 Prozent. Die Partei von Ministerpräsident Markus Söder verliere bei der Sonntagsfrage des Instituts Civey im Vergleich zum Vormonat zwei Prozentpunkte und komme auf 38 Prozent, berichtete die »Augsburger Allgemeine« am Samstag. In den vergangenen Monaten hatte die CSU auch in Umfragen anderer Institute meist Werte von 40 Prozent oder darüber erreicht. Söders Koalitionspartner, die Freien Wähler, legten in der aktuellen Umfrage einen Punkt auf zwölf Prozent zu.