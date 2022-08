Cum-ex-Affäre Generalstaatsanwaltschaft Hamburg sieht keinen Verdacht gegen Scholz

Scholz hatte erst kürzlich in der Steueraffäre um die Hamburger Warburg Bank erneut jede Verantwortung zurückgewiesen. »Es gibt keine Erkenntnisse darüber, dass es eine politische Beeinflussung gegeben hat«, sagte er am vorigen Donnerstag in Berlin. »Ich bin sicher, dass diese Erkenntnis nicht mehr geändert werden wird.«

Unionspolitiker fordern Offenlegung von Scholz' privaten E-Mails

Im Zentrum der Affäre steht ein ungeheuerlicher Verdacht: Hat die Hansestadt Hamburg die Privatbank im Jahr 2016 trotz deren krimineller Aktiengeschäfte geschont, weil die Politik es so wollte? Verzichtete der Hamburger Fiskus zeitweise auf 47 Millionen Euro mit Billigung oder gar auf Initiative von Scholz?