Doch auch aus Sicht Hofreiters ist eine Prognose schwierig: »Vieles hängt davon ab, wie sich die russische Nationalgarde gegenüber den Wagner-Einheiten verhält. Gleichzeitig muss sich zeigen, ob die Wagner-Truppen weiterhin zu Prigoschin stehen und den Marsch auf Moskau fortsetzen.«

Hofreiter warb angesichts der neuen Situation für einen engen Austausch innerhalb der EU und Nato. Die Bundesregierung müsse sich auf unterschiedliche Szenarien einstellen. Er forderte eine Ausweitung der Unterstützung für die Ukraine.

Roth sieht Auswirkungen auf Konfliktgebiete in Afrika und Osteuropa

Nach Einschätzung von SPD-Chef Lars Klingbeil nehmen die Machtkämpfe innerhalb der russischen Eliten massiv zu. Nach seiner Einschätzung könnte die russische Bevölkerung jetzt erkennen, dass der Krieg jetzt auch in Russland stattfinde, sagte er ebenfalls am Rande des niedersächsischen SPD-Parteitags in Aurich. »Ob das ein Wendepunkt sein wird in dem Kriegsverlauf«, das sei jedoch unsicher. Es fehlt laut Klingbeil noch an gesicherten Erkenntnissen zur Lage in Russland. Er schätze aber, dass Russland in seinem Krieg geschwächt werde. Zugleich schränkte er ein: »Gerade ist alles noch im Bereich der Spekulation.«