DDR-Renten Ampel bringt Härtefallfonds auf den Weg

Hintergrund ist vor allem ein jahrzehntelanger Streit über bestimmte Rentenansprüche aus DDR-Zeiten, die 1991 nicht ins bundesdeutsche System übernommen wurden. Betroffen sind zum Beispiel Zusatzrenten für ehemalige Beschäftigte von Reichsbahn oder Post sowie Ansprüche von zu DDR-Zeiten geschiedenen Frauen.

»Zur Abmilderung ihrer empfundenen Härten und zur selbstbestimmten Verwendung«

Zum Empfängerkreis der Zahlungen aus dem Fonds erklärte das Bundessozialministerium: »Die Stiftung richtet sich an Personen, die einen erheblichen Teil ihrer Erwerbsbiografie in der ehemaligen DDR beziehungsweise im ausländischen Herkunftsgebiet zurückgelegt haben und deren Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung in der Nähe der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung liegen.« Sie könnten »zur Abmilderung ihrer empfundenen Härten und zur selbstbestimmten Verwendung« die Einmalzahlung bekommen.