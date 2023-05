Russische Propaganda EU-Kommissarin warnt vor Einfluss Moskaus auf deutsche Politik

Die EU-Kommissarin für Werte und Transparenz, Vera Jourová, warnt vor einem steigenden Einfluss von russischer Propaganda und Desinformation in der EU, insbesondere in Deutschland. »In vielen Ländern ist das Narrativ, dass Russland nicht der Aggressor, sondern das Opfer ist, auf dem Vormarsch«, sagte Jourová der »Bild am Sonntag«. »In der Slowakei glauben mehr als 50 Prozent der Bevölkerung an Verschwörungstheorien, auch zum russischen Angriffskrieg.«