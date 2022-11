Nach Raketeneinschlag Deutschland bietet Polen Unterstützung mit Patriot-Abwehrsystem an

In dem polnischen Dorf Przewodów, nur sechs Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt, war am Dienstag eine Rakete eingeschlagen. Zwei Zivilisten starben. Derzeit geht der Westen davon aus, dass es eine ukrainische Flugabwehrrakete war, die zur Verteidigung gegen Angriffe des russischen Militärs eingesetzt wurde. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hält bislang an der Behauptung fest, dass es eine russische Rakete gewesen sei . Er schränkte aber ein, dass er nicht mit hundertprozentiger Sicherheit wisse, was passiert sei.