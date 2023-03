Deutschland und die Niederlande bauen die Zusammenarbeit ihrer Streitkräfte aus. Am kommenden Donnerstag soll eine dritte Brigade der Niederlande dem Deutschen Heer zugeordnet werden, wie am Montag kurz vor den deutsch-niederländischen Regierungskonsultationen in Rotterdam bekannt wurde. Dieser Schritt werde »einen weiteren Meilenstein unserer Zusammenarbeit bilden«, hieß es anschließend in einer gemeinsamen Erklärung beider Regierungen. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte, diese Integration der beiden Streitkräfte sei »einzigartig in Europa«.