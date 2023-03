Millionen leben in Zelten

Bei den verheerenden Erdbeben am 6. Februar waren Tausende Menschen unter einstürzenden Gebäuden begraben worden. Die Zahl der Toten liegt nach derzeitigem Stand bei insgesamt mehr als 52.000 Menschen, Tausende weitere wurden verletzt, Millionen mussten ihre Häuser dauerhaft verlassen.

Allein in der Türkei sind seit der Katastrophe 3,7 Millionen Menschen laut Angaben der Regierung aus der Region evakuiert worden, knapp zwei Millionen Menschen leben derzeit demnach in Zelten. In der vergangenen Woche wurden zudem mindestens 18 Menschen durch Überflutungen in der auch von den Beben betroffenen Region getötet. Mancherorts hält der Starkregen weiter an. Immer wieder melden sich Menschen aus der Region und rufen wegen knapp werdender Versorgung nach Hilfe.