Sie hatten Großes für das Land im Sinn: Vor einem Jahr, am 7. Dezember 2021 präsentieren Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner den rot-grün-gelben Koalitionsvertrag. Einen Tag später wird die Regierung im Bundestag vereidigt und ist damit offiziell im Amt. Ihr Leitmotiv: Mehr Fortschritt wagen. Sogar in alten Streitfragen scheint sie anfangs kompromissbereit.

Christian Teevs, DER SPIEGEL: »Die Ampel hat sich selbst als Fortschrittskoalition von Anfang an verstanden. Wollte vieles anders machen nach Jahren des Stillstands in der großen Koalition. Da haben sie sich sehr ehrgeizige Ziele gesetzt, also deutlich früher CO2-neutral zu produzieren, eine CO2-neutrale Wirtschaft hinzubekommen in Deutschland. Sie wollen Cannabis legalisieren, Dinge, die mit der Union nicht vorstellbar waren, in diesem Bündnis sollten sie gehen. Da war auch eine gewisse Euphorie zu spüren bei den beteiligten Parteien.«

Doch dann kommt alles anders: Am 24. Februar marschieren Wladimir Putins Truppen in die Ukraine ein. Der neue deutsche Kanzler findet dafür in seiner Regierungserklärung klare Worte.

Olaf Scholz, Bundeskanzler: »Meine Damen und Herren, angesichts der Zeitenwende, die Putins Aggression bedeutet, lautet unser Maßstab: Was für die Sicherung des Friedens in Europa gebraucht wird, das wird getan. Deutschland wird dazu seinen solidarischen Beitrag leisten. Das heute klar und unmissverständlich festzuhalten, reicht aber nicht aus. Denn dafür braucht die Bundeswehr neue, starke Fähigkeiten.«

Und diese sollen finanziert werden: Mit dem Kriegsbeginn ändert sich auch die deutsche Politik radikal – was vorher undenkbar schien, wird plötzlich möglich, gerade im Bereich Rüstung und Militär.

Christian Teevs, DER SPIEGEL: »Hundert Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr, Anerkennen des Zweiprozent-Ziels der Nato – was die Verteidigungsausgaben angeht. Das war wirklich so ein Shift, wo man sah: Okay, Deutschland vollzieht eine Kehrtwende in seiner Außen- und Sicherheitspolitik. Das hat auch die ganze Grundlage der Ampel verändert.«

Eine weitere Folge des russischen Angriffskriegs: Gas und damit auch Strom werden deutlich teurer. So teuer, dass Teile der Regierung erwägen, drei Atomkraftwerke länger als geplant laufen zu lassen, um die Energieversorgung zu sichern. Nun gibt es Streit, die Stimmung ist schlecht.

Christian Teevs, DER SPIEGEL: »Die Grünen, vor allem auch Wirtschaftsminister Habeck, haben sich am Anfang dagegengestellt, auch mit Unterstützung von Scholz. Und haben gesagt: nein, das brauchen wir nicht, ist nicht nötig. Und die FDP hat sehr stark darauf beharrt und hat immer wieder betont, das muss aber kommen. Dieser Streit zwischen Lindner und Habeck ist so weit eskaliert, auch über die niedersächsische Landtagswahl hinaus, dass am Ende Scholz ein Machtwort sprechen musste, von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch machte, etwas total Ungewöhnliches. Er hat dann die zuständigen Minister angewiesen, genau diese drei Atomkraftwerke drei Monate länger laufen zu lassen. Und dafür ist im April wirklich endgültig Schluss.«

Diese Lösung akzeptieren am Ende sowohl Habeck als auch Lindner. Die Preise für Strom und Gas aber steigen weiter, die Ampel-Regierung reagiert – wieder bemüht sich der Kanzler um passendes Vokabular, diesmal coronabedingt per Videoschalte.

Olaf Scholz, Bundeskanzler: »Ich habe einmal bei anderer Gelegenheit gesagt: Die Maßnahmen, die wir ergreifen, sind ein Wumms. Man kann sagen, das ist hier ein Doppel-Wumms. Es soll dazu beitragen, dass jetzt schnell, zügig und für alle schnell feststellbar die Preise sinken für Energie. So dass sich niemand Sorgen machen muss, wenn er an den Herbst und den Winter denkt. Wenn er an Weihnachten denkt und an das nächste Jahr und an die Rechnung.«

Christian Teevs, DER SPIEGEL: »Die Lösung, die sich die Ampelparteien und im Wesentlichen dann Scholz, Lindner und Habeck dann gesucht haben, war der sogenannte Doppel-Wumms: 200 Milliarden Euro in die Hand zu nehmen für die nächsten drei vier Jahre, wo wirklich die heftigsten Folgen dieser Energiepreiskrise abgemildert werden sollen. Man muss schon sagen, die Koalition war da an einer Belastungsprobe. Es gab sehr großen Ärger wegen der Gasumlage, die die Koalition erst vorgestellt hatte, die zusätzliche Belastung für die Verbraucher bedeutet hätte und die dann wieder zurückgenommen wurde in einer relativen Harakiri-Aktion."

Großes Chaos um viel Geld – im Zentrum steht Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner. Der war angetreten mit dem Versprechen, die Schwarze Null zu halten – und muss jetzt eine Sonderausgabe nach der anderen erklären.

Christian Lindner, Bundesfinanzminister: »Der Entwurf für den Bundeshaushalt 2023 zeigt, wie die Ampelkoalition wirtschaften würde, gäbe es keinen Energiekrieg, wären wir nicht in einer solchen Energiekrise. Fraglos wird Deutschland im nächsten Jahr eine sehr hohe Zahl von Krediten aufnehmen wegen des Sondervermögens für die Bundeswehr und wegen des Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds, aus dem wir die Strom- und Gaspreisbremse bezahlen. Das sind aber krisenbedingte Ausgaben, die wir trennen von unserem regulären Bundeshaushalt.«

Im Jahr 2023 will die Koalition daher mehr als 45 Milliarden Euro neue Schulden machen. Und die Ampel steht weiter unter Druck: Inflation und ausufernde Energiepreise machen vielen Deutschen große Sorgen, Umfragen zufolge sind viele Menschen aktuell sehr unzufrieden mit der Regierung. Die Hoffnung von Rot-Grün-Gelb ist, dass zumindest ihre jüngsten Beschlüsse von den Wählern positiv bewertet werden – wie etwa die weitere Öffnung des Arbeitsmarktes für Fachkräfte aus dem Ausland.

Robert Habeck, Bundeswirtschaftsminister: »Das war wirklich gutes Teamwork. Ich bin fest davon überzeugt, dass dieses Eckpunktepapier und dieses Gesetz nur in dieser Regierungskonstellation entstehen konnten. Es ist ein Gesetz, das nach vorne weist, das offensiv für eine Gesellschaft der Vielen wirbt und sagt: Wir brauchen die Fachkräfte auch aus anderen Regionen der Welt. Also danke für die gute Kooperation.«

Christian Teevs, DER SPIEGEL: »Der Mindestlohn wurde auf zwölf Euro erhöht. Auch das Bürgergeld, die Abschaffung von Hartz IV, wurde trotz einigen Streits mit der Union am Ende umgesetzt. Also wesentliche Projekte hat die Koalition durchgebracht. Es war halt ein sehr schwieriges Krisenjahr, wo die Koalition sehr häufig zerstritten wirkte. Es wird jetzt darauf ankommen, dass sie sich ein bisschen zusammenraufen. Und schauen, dass sie weniger übereinander reden, sondern versuchen, zusammen die Probleme zu lösen.«