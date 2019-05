Weitgehend friedliche Demos Polizei mit Verlauf der Mai-Proteste zufrieden

Die Polizei ist mit dem Verlauf der Demonstrationen zum 1. Mai weitgehend zufrieden. Während es in den vergangenen Jahren oft zu gewalttätigen Auseinandersetzungen in Hamburg und Berlin gekommen war, blieben die Krawalle diesmal aus.

Bei der Demonstration "Revolutionärer 1. Mai" in Berlin mit rund 5000 Teilnehmern gab es nach Angaben der Polizei nach dem Ende des Protestes am Mittwochabend zwar vereinzelt Flaschenwürfe gegen Einsatzkräfte sowie Rangeleien. Die Polizei zeigte sich dennoch zufrieden und sprach von einem Tag ohne große Zwischenfälle. Mehrere Personen wurden vorläufig festgenommen.

"Unsere Strategie war grundsätzlich erfolgreich", sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik im Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB). Einzig am Endpunkt der "Revolutionären 1. Mai Demonstration" von Anhängern der linken Szene im Stadtteil Friedrichshain seien rund 30 Polizisten verletzt worden. Insgesamt wurden den Angaben zufolge 90 bis 100 Protestteilnehmer festgenommen. Das sei eine deutliche Zahl, aber nicht übermäßig viel, sagte Slowik.

2000 Teilnehmer in Hamburg

An dem Mai-Feiertag waren 5500 Polizisten in Berlin im Einsatz, darunter Kräfte aus anderen Bundesländern und von der Bundespolizei. Allein für die "Revolutionäre 1. Mai Demonstration" waren 2000 Beamte eingeteilt.

Mehrere Tausend Menschen folgten auch in Hamburg dem Aufruf linksextremer Gruppen und gingen auf die Straße. Die Polizei war hier ebenfalls mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Stimmung blieb friedlich, zu größeren Zwischenfällen kam es nicht. "Ein wirklich sehr ruhiger Verlauf, damit sind wir sehr zufrieden", bilanzierte Polizeisprecher Timo Zill.

Am Nachmittag war ein von der "Antifa Altona Ost" organisierter Demonstrationszug aus dem Stadtteil Ottensen ins Schanzenviertel gezogen, um von dort aus zur Demo zu starten. Bis zum Eintreffen am Bahnhof Sternschanze schwoll der Zug nach Polizeiangaben auf mehr als 2000 Teilnehmer an. "Überraschend war schon die hohe Teilnehmerzahl bei der Zubringerdemonstration aus Altona. Da hatten wir eher mit 400 oder 500 Teilnehmern gerechnet", sagte Zill.