Das von Schwarzer und Wagenknecht initiierte »Manifest für Frieden« hat bisher mehr als 600.000 Unterschriften. Die beiden werten das als Ausdruck eines enormen Bedürfnisses in der Bevölkerung, Deutschland müsse jetzt für Friedensverhandlungen zum Krieg in der Ukraine eintreten. Inwiefern die Unterschriften unter dem »Manifest« wirklich ein Gradmesser für die Stimmungslage in Deutschland sind, lässt sich allerdings schwer einschätzen.



Manche Unterzeichnende melden sich auf Spanisch oder Italienisch zu Wort, andere kommentieren auf Russisch. Sonderbar ist das nicht, denn change.org ist eine internationale Plattform: Jeder dürfe unterzeichnen, sagt ein Sprecher von change.org dem SPIEGEL, »unabhängig davon, wer er ist, wo er lebt und woran er glaubt«.



In den Kommentaren unter der Petition sorgen sich nicht wenige vor einem »weltweiten Flächenbrand« und vor einem möglichen dritten Weltkrieg. Die Meinung, dass die wahren Übeltäter des Krieges im Westen und nicht im Kreml säßen, ist weitverbreitet: Die Grünen oder die Nato seien »Kriegstreiber« heißt es da, die USA arbeite an einer »Destabilisierung der Welt«. Dem ukrainischen Volk werde »eingeredet«, dass es für Freiheit kämpfe. Auch russische Verschwörungsmythen finden sich in den Kommentaren.