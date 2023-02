»Das ist hochgefährlich« SPD ruft zur Abgrenzung von der AfD auf

Nach Einschätzung des Extremismusforschers Hajo Funke wird die AfD in den kommenden zehn Jahren bundespolitisch nicht an Bedeutung gewinnen. »Die AfD wird mit ihrer radikalen Ausrichtung bundesweit im Turm von zehn Prozent plus gefangen bleiben«, sagte er der »Rheinischen Post«. Zwar wolle die Partei und vor allem der thüringische Landesvorsitzende Björn Höcke an die Macht, »ich glaube aber nicht, dass dies gelingen wird«, sagte Funke.