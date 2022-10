100-Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr Rechnungshof benotet Lambrechts Planungen mit Mangelhaft

Die Mangelwirtschaft bei der Truppe ist unbestritten. Allein bei der Munition ist die Bundeswehr so schlecht bestückt, dass man mit den Lieferungen an die Ukraine schnell an die Grenzen kam.

Allerdings machte der Kanzler auch klar, dass er nur bei einem Erfolg des 100-Milliarden-Projekts bereit ist, in den kommenden Jahren auch den regulären Verteidigungshaushalt zu erhöhen.

Bisher ist das die Leerstelle bei der von Scholz verkündeten »Zeitenwende«: Zwar betont der Kanzler stets die Bedeutung der Bundeswehr. Für die kommenden Jahre aber verbleibt der Verteidigungsetat bei etwa 50 Milliarden Euro. Damit, so kritisieren die Planer der Bundeswehr, könne kaum der laufende Betrieb der Truppe finanziert werden, zudem blieben die bei der Nato versprochenen Ziele in weiter Ferne.