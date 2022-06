4. »Alle Russen sind Feinde.«

Neulich hörte ich aus einem Berliner Theater, dass ein gemeinsamer Abend von russischen und ukrainischen Künstlern nicht zustande kam, weil die Ukrainer sich weigerten, gemeinsam mit den Russen eine Bühne zu betreten. Obwohl sich alle klar gegen Putin positioniert hatten und alle seit Jahren in Berlin lebten. Das ist noch verständlich, aber es ging so weit, dass die Ukrainer auch nicht wollten, dass an dem Abend auch nur ihre Texte vorgetragen werden.

Es gibt den Wunsch, alles Russische zu boykottieren und abzulehnen, auch Bücher, Theaterstücke, Musik. Am liebsten soll man russische Menschen isolieren. Wie kurzsichtig! Für die Künstler in Russland wird das Leben immer schwieriger, ihnen fehlt die Luft zum Atmen, wer kann, der verlässt das Land. Es wäre deshalb umso wichtiger, diejenigen Stimmen zu hören, die gegen den Krieg sind, die sich für die Demokratie einsetzen. Wie die Stimmung in der Bevölkerung in Russland wirklich ist, wie viele Menschen den Krieg ernsthaft verteidigen, ist unklar, weil es keine freie Presse gibt und für jeden Protest drakonische Strafen drohen. Es ist allerdings illusorisch zu glauben, man könnte ein 140-Millionen-Volk isolieren wie Nordkorea.

5. »Die EU und die Nato sind geschlossen wie nie.«

Seit 15 Jahren schlittert die EU von einer Krise in die nächste. Braucht man die EU noch, fragten sich viele nach dem Brexit. Und dann kam der Krieg und auf einmal schien es, als ob das Projekt Europa doch wieder attraktiv ist. Doch allein das »Gewürge« , O-Ton Robert Habeck, um das Ölembargo zeigt, wie brüchig die Einheit der EU-Länder ist. Was bedeutet es, wenn die Vorgaben für Rechtsstaatlichkeit nun nicht mehr so wichtig sind, wie im Falle Polens?