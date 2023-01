»Es wird erst einmal in ganz Deutschland an allen Ecken und Enden holpern«, warnt der Präsident des Deutschen Landkreistags, Reinhard Sager, in der »Frankfurter Allgemeine Zeitung«. Er hält das 49-Euro-Monatsticket für den Regionalverkehr und den geplanten Start zum 1. Mai für eine schlechte Idee. »An jeder Ecke wird nachgebessert werden müssen.«