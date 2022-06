Die SPD in Bremen fordert von der Bundesregierung eine Anschlusslösung für das 9-Euro-Ticket im Öffentlichen Nahverkehr. Die Rabattaktion habe »ein ›Window of Opportunity‹ geöffnet, das es nun mutig zu nutzen gilt«, schreibt Mustafa Güngör, SPD-Fraktionschef in der Bremischen Bürgerschaft, in einem Brief an die SPD-Fraktionschefs in Bund und Ländern.