Dienstwägen oder Nahverkehr?

Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) wiederum sah »ausschließlich« den Bund in der Aufgabe, die Kosten für weitere Entlastungen der Bürgerinnen und Bürger zu tragen. Die Opposition kritisierte dies scharf. Auf Twitter fragte Ruth Müller , Vizefraktionsvorsitzende der Landes-SPD: »Warum will sich die CSU nicht beteiligen? Damit in Bayern weiterhin alle Auto fahren?«