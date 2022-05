Wenig hat die Deutschen in den vergangenen drei Monaten mehr begeistert als das 9-Euro-Ticket. Zeitungen vermelden Verkaufsrekorde wie zuvor die Fortschritte der ukrainischen Armee. Die Berliner BVG hat bis Mittwoch bereits 210.000 Monatskarten zusätzlich zu den Stammabos verkauft . Das heißt, die Zahl der Kunden hat sich in drei Tagen um 25 Prozent erhöht. Medien veröffentlichen » die besten Ausflugsziele « (»FAZ«), » Traumziele von Berlin aus « (»t-online«), » Unbekanntere Ausflugsziele « (»Geo«). Journalisten sind offenbar so aufgeregt, endlich mal mit dem Regionalexpress fahren zu können, dass sie Bilder ihrer personalisierten Tickets in den sozialen Medien posten.

Der Ansturm ist riesig, weil das auf drei Monate angelegte Sonderangebot zwei urdeutsche Bedürfnisse befriedigt: Billig einkaufen (»Geiz ist geil«) und verreisen. Außerdem gibt es einen intensiven Wunsch, nach Corona und Krieg wieder unterwegs zu sein, etwas zu erleben – und sich abzulenken. Ab in den Zug, vielleicht Richtung Ostsee, dazu ein bisschen den neuen Rick Astley, Harry Styles, hören. Wie heißt es in seinem neuen Hit »As it was«: »In this world/ it's just us /You know it's not the same as it was.« Es gibt nur uns in dieser Welt.

Die 9-Euro-Ticket-Euphorie passt dazu, was das Rheingold-Institut in Köln herausgefunden hat: Die Deutschen werden nach drei Monaten kriegsmüde, ist das Ergebnis einer tiefenpsychologischen Studie, die in dieser Woche veröffentlicht wurde. »Die Deutschen versuchen den Krieg kollektiv zu verdrängen«, sagt Birgit Langebartels, Leiterin der Studie. Sie nennt das Gefühl, dass die Menschen nach drei Monaten haben, »Kriegstinnitus«, ein Grundrauschen der Schreckensmeldungen .