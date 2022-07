Einer der Vorschläge: Ein 365-Euro-Jahresticket, das für den gesamten ÖPNV in ganz Deutschland gilt. Für ein solches Modell hatte sich am Wochenende etwa CSU-Chef Markus Söder ausgesprochen. Die Verbraucherzentralen hatten unlängst ein 29-Euro-Monatsticket vorgeschlagen, also in ähnlicher Größenordnung wie Söder. Die Verkehrsunternehmen hatten dagegen zuletzt ein entsprechendes Ticket für 69 Euro im Monat angeregt.