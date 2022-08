Das 9-Euro-Ticket habe in drei Monaten rund 1,8 Millionen Tonnen CO₂ eingespart, schätzt der VDV – fast so viel, wie ein Tempolimit von 130 km/h auf Autobahnen in einem ganzen Jahr bringen würde. Die Aktion habe rund eine Milliarde Fahrten pro Monat im Zeitraum Juni bis August ermöglicht, teilte der VDV am Montag mit. Der VDV spricht sich für eine zügige Anschlusslösung aus. »Wenn wir Verkehrswende und Klimawandel ernst nehmen, dann müssen wir jetzt handeln«, teilte VDV-Hauptgeschäftsführer Oliver Wolff mit.

Die Bundesländer haben vom Bund einen Vorschlag für eine Nachfolgeregelung und erneut mehr Geld für Busse und Bahnen gefordert. Der Verkehrssektor gilt als ein Sorgenkind beim Klimaschutz, Klimaziele drohen weit verfehlt zu werden. Ein Sofortprogramm des FDP-Verkehrsministers Volker Wissings sei »schon im Ansatz ohne hinreichenden Anspruch«, stellten vom Bund mit der Prüfung beauftragte Expertinnen und Experten vergangene Woche fest. Alle vom Ministerium vorgeschlagenen Maßnahmen zusammen sollen im ersten Jahr 0,66 Millionen Tonnen CO₂ sparen. Mehr dazu lesen Sie hier.