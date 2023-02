Nach dem skandalösen Auftritt der FDP-Rüstungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann bei der diesjährigen Verleihung des »Ordens wider den tierischen Ernst« in Aachen mehren sich die Hinweise auf weitere Entgleisungen deutscher Volksvertreter im öffentlichen Raum. Strack-Zimmermann hatte in einer im Ersten Deutschen Fern­sehen ausgestrahlten Rede diverse an- und abwesende Spitzenpolitiker als »Zwerge« bezeichnet, insbesondere den CDU-Vor­sitzenden Friedrich Merz bedachte sie mit zahlreichen ehrabschneidenden Äußerungen: Dieser »Flugzwerg« sei »nur schwerlich zu ertragen«, christlich gesinnte Menschen »sollten sich für ihn was schämen«.