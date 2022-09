Abgebrochener AfD-Trip in den Donbass Wenn drei Rechtsaußen eine Reise unternehmen…

Am Tag darauf, nach einem Gespräch mit Parteichef Chrupalla während der Zugfahrt von Sotschi nach Rostow am Don, habe schließlich Blex nach Rücksprache mit den anderen Delegationsmitgliedern beschlossen, »die Reise abzubrechen und nicht weiter in den Donbass zu reisen«.

Die Teilnahme an den »Beitrittsreferenden«, so behauptet wiederum Blex, habe er gar nicht vorgehabt. »Dass solche in dieser Woche stattfinden sollen, war mir unbekannt und wurde erst nachträglich öffentlich«, schreibt er an den AfD-Vorstand.