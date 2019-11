Anhänger der Terrormiliz Abgeschobener IS-Rückkehrer festgenommen

Gegen den Vater der am Donnerstag nach Deutschland abgeschobenen Islamisten-Familie ist ein Haftbefehl vollstreckt worden. Das teilte Martin Pallgen, Sprecher der Berliner Senatsverwaltung für Inneres, mit. Der Mann sei "aufgrund eines bestehenden Haftbefehls der Justiz übergeben" worden.

Weshalb ein Haftbefehl gegen den Vater vorlag, wurde nicht mitgeteilt. Der Mann sitze derzeit noch in einer Berliner Haftanstalt und werde "zeitnah" nach Niedersachsen gebracht. Nach Angaben des Sprechers befindet sich die Familie bereits nicht mehr in Berlin.

Die siebenköpfige Familie B. aus Hildesheim war am Donnerstag von der Türkei abgeschoben worden. Sie wurde am Flughafen Berlin-Tegel von der Polizei und anderen Behörden in Empfang genommen. Sie wird dem salafistischen Milieu zugerechnet. Das türkische Innenministerium bezeichnete sie als "ausländische Terroristenkämpfer".

Haftbefehle wegen islamistischer Umtriebe liegen gegen die Familienmitglieder in Deutschland nicht vor. Es handelt sich um vier Frauen, zwei Männer und ein Baby. Die Türkei hatte die Abschiebung mehrerer deutscher mutmaßlicher Anhänger der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in dieser Woche angekündigt.