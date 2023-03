Abstimmung im Bundestag Was die Wahlrechtsreform bedeutet

Linke und Union verkündeten in der abschließenden Debatte in seltener Einigkeit: So mit den anderen Fraktionen umzuspringen, sei arrogant und inakzeptabel. Schließlich müsse man sich bei so einem wichtigen Vorhaben in Ruhe eine Meinung bilden können. Der CDU-Politiker Wolfgang Schäuble hatte dem SPIEGEL vor der Verabschiedung gesagt, die Reform sei »auf Täuschung und Enttäuschung des Wählers ausgelegt«.

CDU-Chef Friedrich Merz appellierte in letzter Minute, die Verabschiedung der Reform um zwei Wochen zu verschieben. »Einer solchen Beschädigung des Vertrauens in unsere Demokratie werden wir zu keinem Zeitpunkt zustimmen«, sagte er. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Linkenfraktion, Jan Korte, nannte die Reform »hingerotzt«.

Wie geht es jetzt weiter?

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt kündigte im Anschluss an die Abstimmung an, der Freistaat Bayern werde das Bundesverfassungsgericht anrufen. Auch die Linke strebt dies an.

Die Unionfraktion will zudem eine abstrakte Normenkontrolle anstrengen, bei der das Bundesverfassungsgericht die Vereinbarkeit der neuen gesetzlichen Regelungen mit dem Grundgesetz prüft. Für einen entsprechenden Antrag wäre ein Viertel der Mitglieder des Bundestags nötig.

Unionsfraktionschef Merz hat neben dem Gang nach Karlsruhe noch einen zweiten möglichen Weg skizziert, die Reform der Ampel zu kippen. Er sagt, seine Partei sei zwar generell für eine Verkleinerung des Bundestags, sie werde aber, wenn sie das nächste Mal an einer Regierung beteiligt sei, »darauf dringen, dass das geändert wird«.