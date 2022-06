Abschaffung von Paragraf 219a Für die mündige Frau

Dass Informationen über Abtreibungen nicht mehr den Ruch des Verbotenen haben, ist zudem ein gesellschaftliches Signal, das, so ist zu hoffen, dazu beiträgt, die Stigmatisierung der Ärztinnen und Ärzte zu beenden und den betroffenen Frauen Schuldgefühle zu nehmen.

Und hoffentlich strahlt dieses Signal auch über Deutschlands Grenzen hinaus, in Länder, in denen das Selbstbestimmungsrecht der Frau über ihren Körper wieder – siehe Polen und USA – oder immer noch – siehe Malta – infrage gestellt wird.

Denn, machen wir uns nichts vor, wer über den § 219a redet, kann den § 218, in dem in Deutschland das Recht auf Abtreibung geregelt ist, nicht ganz außen vor lassen. Manche, die am § 219a nicht rütteln wollten, befürchten genau das, wie auch in der Bundestagsdebatte noch einmal deutlich wurde, in der Abgeordnete von CDU/CSU und AfD entsprechend argumentierten: Dass die Diskussion um den 219a auch den historischen Kompromiss ins Wanken bringt, der in § 218 regelt, unter welchen Bedingungen ein Schwangerschaftsabbruch in Deutschland straffrei bleibt.