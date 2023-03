Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) plant ein Gesetz, das es sogenannten Lebensschützern verbietet, vor Praxen und Beratungsstellen zu demonstrieren und Frauen so an ihrer Entscheidung zu hindern. Zu Beginn des Jahres sprach sie sich außerdem für eine Streichung von Schwangerschaftsabbrüchen aus dem Strafgesetzbuch aus. Eine bessere Versorgungslage würde in den Aufgabenbereich von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) fallen.