Die AfD liegt in den aktuellen Meinungsumfragen teilweise bei über 20 Prozent. In den ostdeutschen Bundesländern steht sie noch besser da. Nach einer Umfrage von Infratest-dimap für den MDR kommt die AfD in Thüringen demnach aktuell auf 34 Prozent. Die CDU liegt mit 21 Prozent (minus ein Punkt) auf dem zweiten Platz vor der Linken mit 20 Prozent (minus zwei Punkte). Die SPD landet bei zehn Prozent (minus ein Punkt), die Grünen würden als letzte Partei mit fünf Prozent (minus zwei Punkte) in den Landtag einziehen.