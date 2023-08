Als Grund für die Aktion schrieb die Antifa, dass die rechtsextreme Ausrichtung der AfD vor allem in ihrem Programm und den Äußerungen der Politiker sichtbar werde. Vor allem die Wahl von AfD-Politikern zum Landrat oder zum Bürgermeister in Thüringen und Sachsen-Anhalt zeige, »wohin die Reise gehen kann«. Mit den Spielregeln des Parlamentarismus könne man den extrem Rechten nicht mehr beikommen. Es gehe nun darum, der Partei »Räume streitig« zu machen. Und weiter: »Wer andere aufgrund eines rassistischen, antisemitischen, sexistischen und queerfeindlichen Weltbildes ausschließen, einsperren oder entsorgen will, sollte sich über Gegenwehr und Ausschluss nicht beklagen.«