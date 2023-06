Die Staatsanwaltschaft Halle hat Anklage gegen Thüringens AfD-Fraktionschef Björn Höcke wegen Verwendens von NS-Vokabular erhoben. Es geht um Äußerungen Höckes auf einer AfD-Wahlkampfveranstaltung vor zwei Jahren in Merseburg in Sachsen-Anhalt, teilte die Staatsanwaltschaft in Halle an der Saale mit . Der AfD-Mann soll dort vor rund 250 Zuhörerinnen und Zuhörern die verbotene Losung der Sturmabteilung (SA) der nationalsozialistischen NSDAP »Alles für Deutschland« benutzt haben.