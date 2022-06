Höcke hält sich eine Bewerbung für den Bundesvorstand ausdrücklich offen. Er könne sich dies »selbstverständlich« vorstellen, sagte er im Mai auf dem Landesparteitag. In Riesa könnte er zunächst abwarten, ob sein Antrag durchkommt.

Chrupalla hat angekündigt, auch gegen Höcke um den Spitzenposten zu kämpfen.

Auf dem jüngsten Landesparteitag im thüringischen Pfiffelbach hatte Höcke kürzlich für Beifallsstürme seiner AfD-Delegierten gesorgt, als er ausrief, demnächst »vielleicht die Parteiführung auf Bundesebene auch mitzuprägen« (lesen Sie hier eine Analyse des Machtkampfes ).

Die AfD hatte bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen nur knapp den Sprung in das Parlament geschafft. Eine Woche zuvor war die Partei erstmals seit ihrer Gründung in Schleswig-Holstein sogar aus einem Landtag hinausgeflogen. Seitdem kursiert in der Partei und Fraktion der AfD eine Zeitleiste, in der dokumentiert wird, dass es seit Chrupallas Amtsantritt im November 2019 mit der AfD kontinuierlich bei Landtagswahlen und der Bundestagswahl 2021 bergab ging. »10 Wahlen, ALLE verloren«, heißt es in einer SMS, die dem SPIEGEL vorliegt.