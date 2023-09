In dem für die Geheimdienste zuständigen Parlamentarischen Kontrollgremium ist die AfD ebenfalls weiter nicht vertreten. Der von ihr nominierte Stephan Brandner verpasste die notwendige Mehrheit am Donnerstag ebenfalls deutlich. Der 57-jährige Rechtsanwalt gehört dem Bundestag ebenfalls seit 2017 an. Er ist direkt gewählter Abgeordneter eines Thüringer Wahlkreises.