Seit der Gründung der Bremer AfD im Jahr gab es unter den etwa hundert Mitgliedern immer wieder Streit. Der Streit in dem Stadtstaat spaltete auch die AfD-Zentrale in Berlin. So hat der Bundesvorstand eine Klage beim Landgericht Bremen eingereicht und einen von zwei Vorständen, die Gruppe um Magnitz, aufgefordert, ihre Kandidaten zurückzuziehen. Bei der Bürgerschaftswahl 2019 holte die Partei in Bremen 6,1 Prozent Wählerstimmen.