Strohmannaffäre der AfD Bundestag verlangt Auskunft über weitere dubiose Spende

Fragwürdige Geldflüsse, gefälschte Unterstützerlisten, dubiose Wahlkampfhilfen aus der Schweiz - seit Wochen wird die AfD von einer Spenden- und Strohmannaffäre erschüttert. Im Zentrum des Skandals stehen ausgerechnet Parteichef Jörg Meuthen, derzeit Spitzenkandidat im Europawahlkampf, sowie die Nummer 2 der AfD-Europaliste, Guido Reil. Von gleich mehreren Spendenaffären belastet ist die Chefin der AfD-Bundestagsfraktion, Alice Weidel.

Nun kommt in ihrem Fall noch eine weitere dazu: Im Zusammenhang mit mutmaßlichen Strohmannspenden an ihren AfD-Kreisverband hat die Bundestagsverwaltung nach Informationen des SPIEGEL und des ARD-Politikmagazins "Report Mainz" ein neues Prüfverfahren eingeleitet. Laut Behörde wurde die AfD aufgefordert, zu Medienberichten über neue dubiose Geldflüsse Stellung zu nehmen. Es geht um rund 38.000 Euro, die, gestückelt in Tranchen, im Frühjahr 2018 auf einem Konto des Kreisverbands Bodenseekreis eingegangen waren, wie NDR, WDR und "Süddeutsche Zeitung" berichtet hatten.

Nach Recherchen von SPIEGEL und "Report Mainz" fungierten drei Personen als Absender: ein Geschäftsmann aus Antwerpen, ein Pensionär aus Mülheim an der Ruhr und eine Duisburgerin. Ob sie die echten Geldgeber sind, ist jedoch fraglich, der Antwerpener bestritt das bereits gegenüber "Report Mainz". Die AfD bat nun die drei zu bestätigen, dass sie "das Geld selbst gespendet" haben und nicht "auf Rechnung eines Dritten".

Einiges spricht dafür, dass das Geld in Wahrheit aus dem Umfeld des Immobilienmilliardärs Henning Conle stammen könnte, der in der Schweiz lebt und mit mehreren fragwürdigen Zuwendungen an AfD-Politiker in Verbindung gebracht wird. Der angebliche Spender aus Antwerpen etwa arbeitet für eine Conle-Firma und taucht auch auf mutmaßlich gefälschten Listen mit angeblichen Finanziers auf, die AfD-Chef Jörg Meuthen und AfD-Vorstandsmitglied Guido Reil 2016 und 2017 mit Werbekampagnen im Wert von rund 135.000 Euro unterstützt haben sollen (SPIEGEL 13/2019). Auch in diesen Fällen prüft die Bundestagsverwaltung - der AfD drohen Strafzahlungen in Höhe von rund 400.000 Euro. Milliardär Conle war für eine Stellungnahme bislang nicht erreichbar.