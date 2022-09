Mehr Zeit für Montagsdemonstrationen

Innerhalb der Fraktion gab es Kritik an Farle. Er sei unzufrieden mit seiner Rolle gewesen, heißt es beim MDR . Die interne Kritik sei jedoch nicht ausschlaggebend für seinen Rückzug gewesen, sagte er der »Zeit« . Er wolle demnach »künftig mehr im Wahlkreis arbeiten können« und »nah am Menschen« sein. Farle wolle zudem an Montagsdemonstrationen teilnehmen können, erfuhr die Wochenzeitung weiter.