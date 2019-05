AfD-Fraktionsführung Keine vorgezogenen Chef-Wahlen

Erst kürzlich wurde unter Abgeordneten der AfD-Bundestagsfraktion informell darüber diskutiert, ob die Vorstandswahlen bereits vor der parlamentarischen Sommerpause abgehalten werden sollen. Es war ein umstrittenes Thema, denn es geht um Posten und um Macht.

Vorsorglich hatten die beiden Co-Fraktionschefs Alexander Gauland und Alice Weidel, seit Herbst 2017 im Amt, Ende vergangener Woche signalisiert, wieder gemeinsam anzutreten. Es sollte intern ein Signal für eine stabile Führung in einer unruhigen Fraktion sein, die in eineinhalb Jahren nach Abgängen von einst 94 auf 91 Abgeordnete geschmolzen ist.

Auf vielen anderen Positionen in der Fraktionsspitze - den Vizes und parlamentarischen Geschäftsführern - zeichnete sich in den vergangenen Wochen ein Machtkampf ab. So gilt die Wiederwahl mancher AfD-Spitzen - wie etwa bei Vize Beatrix von Storch und dem zweiten parlamentarischen Geschäftsführer Jürgen Braun - intern nicht als sicher.

Seit Dienstagabend ist jedoch klar, dass der Machtkampf noch um mindestens drei Monate verschoben wird: Die Vorstandswahlen der Fraktion werden nun - wie es ursprünglich regulär geplant war - erst im September und damit mit Beginn der nachsommerlichen Sitzungsperiode des Bundestags abgehalten.

Zuvor hatte eine Gruppe von AfD-Abgeordneten einen Antrag in der Fraktionssitzung für vorgezogene Wahlen im Juni eingebracht. Doch der Antrag habe "keine Mehrheit" in der Fraktion gefunden, bestätigte AfD-Fraktionspressesprecher Christian Lüth den Vorgang am Mittwoch gegenüber dem SPIEGEL.