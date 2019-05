Untersuchung von Spenden an AfD Bundestag prüft Zahlungen an Höckes Kreisverband

Gerade erst hat die Bundestagsverwaltung eine Strafe wegen illegaler Parteispenden an die AfD verhängt, nun prüft sie den nächsten Fall. Wie ein Sprecher mitteilte, prüft die Bundestagsverwaltung "den Rechenschaftsbericht der AfD aus dem Jahr 2017, auch mit Blick auf das sogenannte Kyffhäusertreffen".

Nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland sollen Teilnehmerbeiträge und Spenden für dieses Jahrestreffen des rechtsnationalen "Flügels", dessen Wortführer Höcke ist, 2016 und 2017 auf ein Konto des Kreisverbands Nordthüringen-Eichsfeld-Mühlhausen eingezahlt worden sein. Vorsitzender des Kreisverbands ist der Thüringer AfD-Landes- und Fraktionschef Höcke.

In einem dem SPIEGEL ebenfalls vorliegenden Dokument des "Flügels" wurde für das "Kyffhäusertreffen" 2017 geworben. In dem Schreiben an "liebe Freunde des Flügels" heißt es, "falls Sie unsere Arbeit finanziell unterstützen möchten", könne man dies auf das Konto des "AfD Kreisverbands Nordthüringen-Eichsfeld-Mühlhausen (NEM)" tun.

Ob Strafzahlungen drohen, ist noch nicht bekannt

Ob der Partei wegen dieser Sache Strafzahlungen drohen, ist nicht bekannt. Die Bundestagsverwaltung hatte im April entschieden, dass die AfD wegen illegaler Parteispenden eine Strafe von 402.900 Euro zahlen muss. Dabei geht es um Hilfen durch die Schweizer Werbeagentur Goal AG für den heutigen Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen und das Bundesvorstandsmitglied Guido Reil in Landtagswahlkämpfen 2016 und 2017. Gegen diese Strafzahlungen will die AfD allerdings vor Gericht klagen.

Vorsorglich hat der AfD-Bundesvorstand bereits eine Million Euro für künftige Strafzahlungen zurückstellen lassen. Technisch gesehen werden solche Strafzahlungen vom Bundestag verrechnet - das heißt, die Partei erhält in der Höhe der Strafzahlungen gekürzte Zuwendungen aus der staatlichen Parteienfinanzierung. Konkret heißt das: Sollten die Strafzahlungen umgesetzt und nicht noch gerichtlich gestoppt werden, muss die AfD-Bundespartei mit einem geringeren Etat planen.

Noch nicht ganz aufgeklärt sind zudem Spenden aus dem Ausland, die 2017 auf dem Konto des Kreisverbands der Co-Vorsitzenden der AfD-Bundestagsfraktion, Alice Weidel, eingegangen waren.

Parteisprecher: "Kyffhäusertreffen" des "Flügels" keine Parteiveranstaltung

Parteisprecher Bastian Behrens sagte, das alljährliche "Kyffhäusertreffen" des "Flügels" sei keine Parteiveranstaltung. Deshalb seien die Gelder, die in Zusammenhang mit dieser Veranstaltung geflossen seien, auch "nicht als Teil der Parteieinnahmen zu werten".

Meuthen wird nach Angaben des Sprechers in diesem Jahr nicht am "Kyffhäusertreffen" teilnehmen. Es findet am 6. Juli im thüringischen Leinefelde statt. Das Bundesamt für Verfassungsschutz stuft den "Flügel" als "Verdachtsfall" im Bereich des Rechtsextremismus ein.