Am Tag des Todes des Präsidenten des Europäischen Parlaments David Sassoli im Januar 2022 hatte Fest über diesen in dem Gruppenchat geschrieben: »Endlich ist dieses Dreckschwein weg.« Darüber berichtete damals das ARD-Hauptstadtstudio. Fest schreibt in der Mail, dass ein hochrangiger AfD-Funktionär im Juli 2022 behauptet habe, dass AfD-Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel den Screenshot durchgestochen habe. Er könne keine Partei finanzieren, so Fest, von der er annehmen müsse, »dass ihre Sprecherin in eine möglicherweise kriminelle Intrige gegen mich verwickelt sei«.

Interner Machtkampf der EU-Parlamentarier der AfD

Ein Sprecher von Alice Weidel sagte der »Welt«: »Die haltlosen Spekulationen, die in dem Schreiben von Herrn Fest genannt sind, sind ein durchsichtiges Ablenkungsmanöver und entbehren jeder Grundlage.«