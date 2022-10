Nach Polizeiangaben nahmen an der Auftaktkundgebung rund 3000 Menschen teil. Die AfD hatte bundesweit zu der Demonstration unter dem Motto »Energiesicherheit und Schutz vor Inflation – Unser Land zuerst« aufgerufen. Als Rednerin war auch die AfD-Bundesvorsitzende Alice Weidel vorgesehen, sie sagte jedoch krankheitsbedingt kurzfristig ab.

Reichs- und Russlandflaggen neben Schwarz-Rot-Gold

Im Anschluss an die Auftaktkundgebung am Platz der Republik starteten die Teilnehmer zu einer Demonstration durch Berlin-Mitte. An dem Protestzug beteiligten sich demnach rund 8000 Demonstranten.