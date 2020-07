Rechtspopulisten in Mecklenburg-Vorpommern Ex-Landeschef will sich in die AfD zurückklagen

Der Vorgang erinnert an den Fall Kalbitz: Wegen Kontakten in rechtsextreme Kreise flog der frühere AfD-Chef in Mecklenburg-Vorpommern, Dennis Augustin, aus der Partei. Nun will er vor Gericht seine Mitgliedschaft wiedererlangen.