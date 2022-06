Zehnmal hintereinander hat die AfD bei Bundes- oder Landtagswahlen in Deutschland Stimmen verloren. SPIEGEL-Redakteurin Ann-Katrin Müller vermutet, dass Tino Chrupalla trotz viel Kritik an seiner Person Parteichef bleiben wird. Der Grund ist simpel: »Es gibt keine guten Gegenkandidaten.«

Die entscheidende Frage: Was will Thüringens AfD-Vorsitzender Björn Höcke? Wird er sich langfristig für den Chefposten positionieren? Und wenn ja, wie? Hören Sie Antworten in der neuen Episode von SPIEGEL Daily.

