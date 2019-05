Gunnar Beck AfD-Europakandidat trägt Professoren-Titel offenbar zu Unrecht

Gunnar Beck kandidiert bei der Europawahl am 26. Mai auf Platz zehn der AfD-Liste. Auf den Unterlagen wird der Politiker aus Neuss als Professor bezeichnet. Doch Beck führe diesen Titel offenbar zu Unrecht, berichtet der Deutschlandfunk.

Denn Beck trete bei einer Universität in London als "Reader" in Erscheinung. Daraus lasse sich in Deutschland aber kein Professorentitel ableiten, bestätigte das nordrhein-westfälische Wissenschaftsministerium dem Sender.

Auch, dass sich Beck bei Auftritten im Wahlkampf und in Internetangeboten der AfD als "Fachanwalt für Europarecht" bezeichnet, sei unzulässig. Die Bezeichnung als Fachanwalt sei in Deutschland berufsrechtlich geschützt, erklärte ein Sprecher der Bundesrechtsanwaltskammer dem Deutschlandfunk. Einen "Fachanwalt für Europarecht" gebe es nach deutschem Recht nicht.

Nach Angaben des Bundeswahlleiters lasse sich die Bezeichnung für Beck auf den Unterlagen für die Europawahl nicht mehr ändern. Ein Sprecher der AfD behauptete dem Sender gegenüber aber, die Tätigkeit eines "Readers" entspreche der eines Professors in Deutschland.

Über den Fall hatte zunächst das "Verfassungsblog" berichtet. Dieser Publikation gegenüber verwies Beck auf einen inzwischen gelöschten Hinweis in seinem Wikipedia-Porträt, in dem er als Professor an der britischen Universität Sussex bezeichnet wurde. Die Hochschule gab jedoch an, der AfD-Europakandidat habe dort niemals gearbeitet.

