Mary Khan-Hohloch wiederum hatte bei ihrer Vorstellung in Magdeburg angegeben, ein »Studium der Religionswissenschaften, öffentliches Recht und Schwerpunkt Europarecht« absolviert sowie vier Jahre Berufserfahrung außerhalb der Politik gesammelt zu haben. Bereits auf dem Parteitag Ende Juli in Magdeburg war dies in einem Geschäftsordnungsantrag von Delegierten angezweifelt worden. Die Wahl zu ihrem 14. Listenplatz sei daher »erneut durchzuführen und die gewählte Kandidatin Mary Khan-Hohloch abzuwählen«, hatte es in dem Antrag geheißen. Es gebe »erhebliche Zweifel an der Wahrhaftigkeit der Pflichtangaben der Bewerberin«.