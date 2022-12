»Die organisieren sich am nächsten Tag neu« Merz spricht sich gegen AfD-Verbotsverfahren aus

Nach der Antiterror-Razzia gegen sogenannte Reichsbürger und einzelne AfD-Politiker lehnt CDU-Chef Friedrich Merz ein Verbot der Partei als nutzlos ab. »Ich halte von solchen Verbotsverfahren gar nichts«, sagte er dem Sender Welt am Mittwochabend. »Die organisieren sich am nächsten Tag neu und sind in einer anderen Partei. Und dann geht das Spiel von vorne los«, sagte er. Nötig sei eine politische Auseinandersetzung, keine juristische.