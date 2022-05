Radikalisierung einiger Parteimitglieder Chats der AfD-Bundestagsfraktion geleakt

Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel wird als »Ratte« denunziert, für den angeblichen Umsturz in Deutschland müsse man sich für »gnadenlose Kämpfe« rüsten und über Jens Spahn werden schwulenfeindliche Witze gerissen: Ein Leak aus der Chatgruppe der AfD-Bundestagsfraktion vertieft das Bild einer durch und durch radikalisierten Partei.

Der interne Chat wurden dem NDR und dem WDR zugespielt , insgesamt 40.000 Nachrichten von 2017 bis nach der Bundestagswahl 2021 liegen den Sendern vor. In der streng vertraulichen Gruppe organisieren sich die Bundestagsabgeordneten der AfD, mindestens 76 der 92 AfD-Abgeordneten schrieben demnach regelmäßig in dem Chat mit.

Die Äußerungen richten sich gegen andere Parteien, Politikerinnen und Politiker – zielen aber oft auch auf den Zustand der AfD. So stellen sich Teile der Fraktion selbst ein schlechtes Zeugnis aus und sehen sich als strategielosen »Chaosladen« oder bezeichnen die Parteiführung als »Schlafwagenvorstand«. Eine Person schreibt: »Uns fliegt langsam die Partei unterm Arsch weg, die gegründet wurde, um unser Land zu schützen!«

Etwa neun Monate vor der Bundestagswahl 2021 postet Parteivorstand Joana Cotar, die damals gegen Alice Weidel um die Spitzenkandidatur für die Wahl ringt: »EINMAL in die gleiche Richtung ziehen. Das wärs. Die Wähler haben keine Ahnung, was sie erwartet, wenn sie AfD wählen…«

Auch andere greifen laut dem Bericht der Öffentlich-Rechtlichen in der Chatgruppe die Fraktionsführung heftig an: »Frau Weidel kann offenbar Prioritäten setzen, aber nur wenn es um ihren eigenen Kopf geht«, heißt es in einer Meldung. Weidel selbst konnte nicht reagieren, sie war kein Mitglied der Chatgruppe.

Gegenüber NDR und WDR sagte Weidel, Angriffe aus der Partei auf die Führung seien »völlig normal«: »Das berührt mich nicht.« Auch zu homophoben und radikalen Nachrichten im Chat äußert sich die AfD-Fraktionsvorsitzende. Solche Äußerungen seien für sie inakzeptabel. Hätte sie davon Kenntnis gehabt, wäre sie dagegen vorgegangen.