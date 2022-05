AfD-Strategie im Ukrainekrieg Rechtsaußen-Partei will jetzt auch Friedensbewegung sein

Wenn es nach dem Vorsitzenden Chrupalla geht, soll sich die AfD verstärkt als »Friedenspartei« positionieren. In einem Brief an die Mitglieder begründet er das Nein gegen Waffenlieferungen – und will dennoch kein Pazifist sein.