Die AfD ist in Umfragen im Höhenflug, deswegen zeigt sich der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung nun besorgt. »Die AfD duldet Antisemitismus und führende Kräfte, die den Holocaust relativieren; sie will jüdisches Leben mit Anträgen erschweren, koscheres Schlachten zu verbieten«, sagte Felix Klein der »Welt am Sonntag«. Er fügte hinzu: »Wenn die AfD jüdische Speisegesetze beschneiden will, ist das eine Gefahr für jüdisches Leben.«