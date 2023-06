18 Prozent, 19 Prozent, 20 Prozent: In Umfragen steht die AfD bundesweit so stark da wie nie. Überall in Deutschland sind die Rechten im Höhenflug – und doch gibt es regional deutliche Unterschiede: So liegt die AfD in Bayern in Umfragen vor der Landtagswahl im Oktober derzeit zwischen zehn und zwölf Prozent – in Ostdeutschland hingegen wäre sie einer Forsa-Umfrage zufolge derzeit stärkste Partei.