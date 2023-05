Wippel hat trotzdem Fragen, oder seine Wählerinnen und Wähler haben es jedenfalls. Deshalb hat er sich damit an die Staatsregierung gewendet.

In der Kleinen Anfrage will Wippel wissen, ob, erstens, »der Staatsregierung Erkenntnisse oder Hinweise für eine systematische Einbringung von Substanzen hinsichtlich der in der Vorbemerkung genannten Zielsetzungen vorliegen«. Zweitens, ob es Messwerte über die Konzentration von Aluminium, Barium und Strontium gebe. Drittens, wenn nein, ob es Pläne gebe, diese zu erfassen. Viertens, ob der Regierung »erhöhte Konzentrationen von Aluminium, Barium und Strontium im Blut von Patienten bekannt« seien. Schließlich, fünftens, auf welchen Wegen diese Stoffe in die Atmosphäre gelangen könnten und, beziehungsweise, in welchen Konzentrationen diese natürlich vorkämen.